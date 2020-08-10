Рогозин предложил раскрасить ракеты «Роскосмоса» под гжель и хохлому 9 10.08.2020, 16:39

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Он надеется на финансирование этого проекта из госбюджета РФ.

Российские космические корабли следует раскрашивать в стиле традиционных народных промыслов - Гжели и Хохломы. Об этом заявил в понедельник глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозигн, пишет finanz.ru.

По его словам, новые узоры на ракетах «Роскосмоса» помогут продвижению российской культуры.

«Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», - предложил Рогозин (цитаты по РБК).

Другой вариант, по словам главы «Роскосмоса», заключается в том, чтобы изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца, рекламируя таким образом внутренний туризм.

Увидеть эту рекламу смогут люди, которые «приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», пояснил Рогозин.

Внешний вид американских кораблей глава «Роскосмоса» раскритиковал. «Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то», - сказал он, напомнив, что российская ракета «Союз» быстрее американских и доставляет грузы до МКС за три часа.

К 2030 году «Роскосмос» сможет создать ракеты, способные доставить людей на Марс, хотя это будет очень дорого, добавил Рогозин.

«Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный маневр вокруг Луны, дойти до Марса и даже обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8-10 лет», - уточнил он.

«Если страна будет готова профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу, я вам гарантирую», - подчеркнул Рогозин.