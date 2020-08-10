За прошедшие 24 часа Беларусь стала другой страной 8 Денис Казакевич

10.08.2020, 16:46

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Самое главное сейчас — это не сбавлять обороты.

Беларусь — добрая, смелая, мужественная, умная, честная, солидарная, свободная и европейская страна. Вчера это увидел весь мир.

Лукашенко может рисовать себе любые цифры, любые проценты — это психопатические фантазии, которые к реальности не имеют никакого отношения. И белорусы это вчера показали и доказали.

И самое главное сейчас — это не сбавлять обороты. Да, первый, самый трудный шаг сделан, но нам многое еще предстоит сделать. Ради будущего наших детей, ради родственников, ради политзаключенных, ради того парня, который бросился под колеса автозака.

В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда нужно делать выбор.

Возможно, самый главный выбор в жизни нужно сделать сегодня. Середины нет. «Так как раньше» уже не будет. Сегодня выбор это действие или бездействие. Единственный шанс что-то изменить — это что-то для этого делать.

Горжусь тем, что я Белорус.

Жыве Беларусь!

Денис Казакевич, «Фейсбук»