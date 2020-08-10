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Во многих магазинах наблюдается нехватка продуктов и товаров

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  • 10.08.2020, 16:59
  • 11,505
Во многих магазинах наблюдается нехватка продуктов и товаров

Работа банкоматов также практически парализована.

Как сообщают читатели сайта телеканала «Белсат», в Беларуси не работают многие отделения банков. В Гродно налоговая Октябрьского района не обслуживает, не принимает документы, так как нет интернета. Невозможно заказать билеты онлайн на маршрутки, банкоматы либо не работают, либо выдают минимальные суммы, во многих магазинах наблюдается нехватка продуктов и товаров.


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