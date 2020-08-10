«Унизительно для Лукашенко: он проиграл даже не блогеру, а его жене» 6 10.08.2020, 17:10

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

За ним явное меньшинство.

Известный журналист Анджей Почобут в комментарии для «Салідарнасці» дал оценку массовым протестам в Беларуси и действиям властей.

– То, что происходило вчера, это скотство. Думаю, что те, кто отвечал за политику в отношении Беларуси, не сделали правильных выводов из урока, который белорусские власти дали в 2010 году. Я сейчас имею в виду Запад.

Среди западных аналитиков и политиков в 2010 году была популярна версия, что репрессии в отношении оппозиции, которые тогда случились, разбитие стекла в Доме правительства – это русская провокация.

Циничный расчет власти, что общество испугается, как это произошло в 2010 году, а Запад повозмущается, а потом проглотит это, когда пройдет год-два.

Смысл того, что произошло: уже не будет так, как было. Как и говорили во время избирательной кампании: все будет по-другому.

– Как ты думаешь, проглотит ли белорусское общество брутальный разгон и репрессии?

– Мы говорим о ситуации, когда надо прогнозировать поведение сотен тысяч людей. Это очень трудно сделать. Во время этой избирательной кампании белорусы вели себя по-другому, чем они ведут себя всегда.

Когда начинались выборы, кто ж ожидал, что возможно так раскачать ситуацию, что кандидат независимый будет побеждать Лукашенко, и общество отвернется от него?

Это унизительно для Лукашенко: он проигрывает даже не блогеру. Он проигрывает жене блогера.

С одной стороны, эта ситуация говорит о политической системе Беларуси, а с другой – о том, насколько надоел Александр Лукашенко белорусам.

Я с 2011-2012 года постоянно говорил о том, что у Лукашенко нет большинства. Это основано на личной социологии – контакты с людьми у меня широкие, я езжу по регионам, разговариваю с народом. Во время этой кампании общество убедилось, что за Лукашенко меньшинство.

Анджей Почобут также отметил, что в финале кампании Светлана Тихановская и объединенный штаб вели себя правильно.

– Они сделали шаг назад, хотя от них ожидали иного, когда запретили митинг. Они сделали максимум, чтобы избежать столкновения.