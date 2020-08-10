Дональд Туск: Белорусы, все народы Европы и мира на вашей стороне 3 10.08.2020, 17:45

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Дональд Туск

Европейский политик призвал Лукашенко опубликовать реальные результаты выборов.

Бывший председатель Европейского совета (2014-2019) и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск призвал Александра Лукашенко опубликовать правдивые результаты голосования на выборах президента. Об этом европейский политик написал в Twitter.

«Я призываю Лукашенко обнародовать правдивые результаты вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы специального назначения и немедленно освободить арестованных участников мирных акций протеста», — заявил он.

«Белорусы, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуры. Мы восхищаемся вашей смелостью и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне», — подчеркнул глава Европейской народной партии.