Дональд Туск: Белорусы, все народы Европы и мира на вашей стороне

Дональд Туск: Белорусы, все народы Европы и мира на вашей стороне3
- 10.08.2020, 17:45
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Европейский политик призвал Лукашенко опубликовать реальные результаты выборов.
Бывший председатель Европейского совета (2014-2019) и нынешний глава Европейской народной партии Дональд Туск призвал Александра Лукашенко опубликовать правдивые результаты голосования на выборах президента. Об этом европейский политик написал в Twitter.
«Я призываю Лукашенко обнародовать правдивые результаты вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы специального назначения и немедленно освободить арестованных участников мирных акций протеста», — заявил он.
«Белорусы, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуры. Мы восхищаемся вашей смелостью и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне», — подчеркнул глава Европейской народной партии.
I call on President Lukashenka to publish the actual results of yesterday’s vote, to stop the violence, to withdraw special forces and to immediately release the arrested peaceful protesters.— Donald Tusk (@donaldtuskEPP) August 10, 2020