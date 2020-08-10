Как пользоваться Telegram в Беларуси?
- 10.08.2020, 17:57
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Правду не скроешь.
В белорусских Telegram-каналах появилась инструкция, как пользоваться Telegram в Беларуси. Напомним, что по всей стране наблюдаются серьезные проблемы с доступом к интернету.
1. Скачай Telegram на телефон через что угодно. Ищи через Bing.com, Duckduckgo.com,
Yahoo.com, Yandex.ru... Если не можешь, попроси у друзей установщик хоть через Bluetooth
2. Подпишись на @ProxyMTProto — он будет скидывать в чат новые способы обхода блокировок.
Нажимай Connect и проверяй,работает ли. Один из 10–20 точно сработает.
3. Если потом отвалится, нажимай на кнопку щита и смотри список твоих путей обхода блокировок.
4. Выбирай зеленые, где ниже Ping.
5. Если связь слабая, переключись на 2G (ищи в настройках телефона "Мобильные сети".