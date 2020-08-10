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Как пользоваться Telegram в Беларуси?

  • 10.08.2020, 17:57
  • 5,566
Как пользоваться Telegram в Беларуси?

Правду не скроешь.

В белорусских Telegram-каналах появилась инструкция, как пользоваться Telegram в Беларуси. Напомним, что по всей стране наблюдаются серьезные проблемы с доступом к интернету.

1. Скачай Telegram на телефон через что угодно. Ищи через Bing.com, Duckduckgo.com,

Yahoo.com, Yandex.ru... Если не можешь, попроси у друзей установщик хоть через Bluetooth

2. Подпишись на @ProxyMTProto — он будет скидывать в чат новые способы обхода блокировок.

Нажимай Connect и проверяй,работает ли. Один из 10–20 точно сработает.

3. Если потом отвалится, нажимай на кнопку щита и смотри список твоих путей обхода блокировок.

4. Выбирай зеленые, где ниже Ping.

5. Если связь слабая, переключись на 2G (ищи в настройках телефона "Мобильные сети".


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