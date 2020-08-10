В МИД Чехии заявили о соблюдении эмбарго на поставки светошумовых гранат в Беларусь 1 10.08.2020, 18:06

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Эмбарго действует уже 10 лет.

Глава МИД Чехии прокомментировал применение белорусскими силовиками чешских светошумовых гранат против мирных протестующих.

«Чехия соблюдает эмбарго на экспорт такого материала в Беларусь. Уже 10 лет. Свою роль в этом (в получении белорусскими силовиками чешских светошумовых гранат) могли сыграть перекупщики или же речь идет о материале, который поступил (в Беларусь) ранее (до эмбарго)». — написал у себя в Twitter министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.