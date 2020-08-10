Хью Грант: Уважение моим белорусским друзьям
- 10.08.2020, 18:11
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Известный английский актер поддержал белорусов.
Известный английский актер Хью Грант прокомментировал протесты в Беларуси.
«Уважение и восхищение моим белорусским друзьям. Некоторые сейчас арестованы этим жестоким и коррумпированным режимом», - написал актер в Twitter.
Respect and admiration to my Belarusian friends. Some now arrested by this brutal and corrupt regime. https://t.co/822dHDmr3G— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 10, 2020