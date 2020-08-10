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Хью Грант: Уважение моим белорусским друзьям

  • 10.08.2020, 18:11
  • 1,552
Хью Грант: Уважение моим белорусским друзьям
фото с сайта: przeambitni.pl

Известный английский актер поддержал белорусов.

Известный английский актер Хью Грант прокомментировал протесты в Беларуси.

«Уважение и восхищение моим белорусским друзьям. Некоторые сейчас арестованы этим жестоким и коррумпированным режимом», - написал актер в Twitter.


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