закрыть
10 августа 2020, понедельник, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ПАСЕ о выборах в Беларуси: ни честные, ни справедливые

2
  • 10.08.2020, 19:04
  • 7,112
ПАСЕ о выборах в Беларуси: ни честные, ни справедливые

Глава ПАСЕ прокомментировал выборы президента Беларуси.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Дамса.

"Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночи после окончания голосования - я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Дамса.

По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьезные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений - включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом честность голосования была поставлена под сомнение.

"События минувшей ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников акций протеста, усилили мое беспокойство", - отметил глава ПАСЕ.

"Я призываю власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси. Свобода выражения мнений и мирных собраний является важнейшей опорой демократических обществ и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса", - добавил Дамс.

Глава ПАСЕ напомнил, что Беларусь подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.

Напомним, ранее ЕС осудил применение силы к участникам протестов в Беларуси и призвал к честному подсчету голосов.

Свои заявления с осуждением насилия против граждан в Беларуси ранее обнародовали Польша, Литва, Эстония, Германия и президент Европейского совета.


популярное за неделю

Мнение

С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников