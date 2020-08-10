«Мы стали свидетелями произошедшей революции сознания белорусов» 10.08.2020, 19:04

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Фото: «Наша Ніва»

Этот этап при свержении диктатуры является самым важным.

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"Ночью с 9-го по 10-е августа все мы стали свидетелями произошедшей революции сознания белорусов. Этот этап при свержении диктатуры является самым важным, потому что после него остаётся только соблюсти некоторые куда более простые формальности, а именно выйти по всей стране невиданной ранее толпой, требовать своего и не уменьшать численности, пока узурпатор вместе со своими орками не сложат оружие.

Сплоченность белорусов уже такая сильная, что иногда непроизвольно наворачивается слеза, и, к счастью для нас, есть очень маленькая, но в то же время невероятно эффективная тактика, которая позволит вывести на улицы еще больше людей. Когда вы собираетесь идти на протест, то не стесняйтесь, звоните, пишите и приглашайте с собой абсолютно любых своих друзей, знакомых или родственников, которые способны хотя бы на секунду задуматься, составить ли вам компанию.

Но не стоит останавливаться на достигнутом. Уговорите своих друзей, чтобы они пригласили кого-нибудь со своей стороны, потому что в их кругу абсолютно точно найдутся люди, которые искренне ненавидят нынешнюю власть и желают ей скорейшего свержения. Таким методом можно увеличить число протестующих на один порядок, после чего переход силовиков и других госслужащих на сторону народа по всей стране вызовут цепную реакцию, обеспечив максимально мирный из всех возможных вариантов развития революционных событий.

Сейчас, когда в Беларуси дует не просто ветер, а целое торнадо перемен, протестных настроений можно ждать даже от людей, за которыми вы раньше не замечали вообще никакой пассионарности. Только подумайте о том, какую гордость будет испытывать вся ваша компания и какие светлые воспоминания у вас останутся, когда власть Лукашенко закончится в результате событий, в которых все вы дружно приняли участие. Жыве Беларусь!"

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