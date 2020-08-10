Сотрудник БТ Зуев — коллегам-пропагандистам: Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке! 6 10.08.2020, 19:21

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Андрей Зуев призвал своих коллег-пропагандистов не ходить на работу, пока диктатор не сложит полномочия.

В редакцию Belsat.eu попало письмо от мужчины, который представился сотрудником БТ. Ассистент звукорежиссёра призывает коллег из Белтелерадиокомпании присоединиться к забастовке. Приводим письмо без купюр. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Коллеги! Среди вас есть режиссеры, операторы, звукорежиссеры, инженеры, техники, журналисты, редакторы, ведущие, дикторы, комментаторы и многие другие высококлассные профессионалы телевидения и радио. Но сегодня я, Зуев Андрей Владимирович, ассистент звукорежиссёра, хочу обратиться к вам как гражданин Республики Беларусь к гражданам Республики Беларусь. Как равный к равным.

Я не буду лишний раз говорить о беззаконии, которое творится сейчас на наших глазах. Оно очевидно каждому. Скажу только, что у т.н. «власти» осталось только два орудия подавления воли народа, её кровь и воздух: дубинка и рупор.

И если с дубинками белорусы уже научились справляться на улицах и площадях своих городов, то перекрыть кислород режиму под силу только нам – сотрудникам Белтелерадиокомпании.

Коллеги, я призываю вас присоединиться к Всебелорусской забастовке, которую уже поддержали работники БМЗ, а в 12:00 во вторник 11 августа поддержит вся страна. Бросайте рабочие места прямо сейчас.

Уходите из-за камер, бросайте пульты, покидайте студии, аппаратные и кабинеты! Не выходите на работу ни сегодня, ни завтра! Пусть ноги нашей не будет в стенах БТ до тех пор, пока диктатор не сложит полномочия.

Пусть на пропагандистском телевидении останется один Эйсмонт, и пусть он сам заменит всех нас – специалистов экрана.

Я говорю это без страха и взываю к каждому, кто прочтёт мои слова: «Время идти вперёд с поднятым забралом. Никаких больше «вы же сами всё понимаете». Никаких эвфемизмов. Время назвать вещи своими именами. Если вы переживаете за своё материальное благополучие, за свой статус, то взгляните на многочисленные примеры взаимопомощи, которые украсили собой хронику этого лета. Взгляните на инициативы BY_help и Bychange.me. Белорусы не дадут белорусов в обиду.

Если вы боитесь за своё здоровье и свободу – что ж. Запомните раз и навсегда: их главный метод – вовсе не насилие, а страх насилия, страх чёрного воронка, страх, страх, страх – не работает, когда сталкивается с отважными людьми. А я знаю, что в каждом из нас прячется гораздо больше отваги, чем нам кажется. Вставайте в полный рост и говорите во весь голос!»

Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке и расскажите о ней своим родственникам, друзьям и сослуживцам! Бросайте эфир! Только наша солидарность и решительность помогут скорее перевернуть темную страницу белорусской истории.

Жыве Беларусь! Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке!