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На Кальварийской минчане перекрыли проезжую часть

  • 10.08.2020, 20:05
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На Кальварийской минчане перекрыли проезжую часть
Фото: «Белсат»

Люди также собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.

На улице Кальварийской в районе «Короны» люди шеренгой вышли на проезжую часть, сообщает Onliner.

На проспекте Независимости в центре перекрыто движение автотранспорта. Люди собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.

Жители Минска выходят на улицы защищать свои голоса и победу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Напомним, по данным штаба, Светлана Тихановская получила от 70 до 90% голосов избирателей.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

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