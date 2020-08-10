На Кальварийской минчане перекрыли проезжую часть 10.08.2020, 20:05

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Фото: «Белсат»

Люди также собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.

На улице Кальварийской в районе «Короны» люди шеренгой вышли на проезжую часть, сообщает Onliner.

На проспекте Независимости в центре перекрыто движение автотранспорта. Люди собираются у филармонии и памятника Якубу Коласу.

Жители Минска выходят на улицы защищать свои голоса и победу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Напомним, по данным штаба, Светлана Тихановская получила от 70 до 90% голосов избирателей.

Фото: «Белсат»