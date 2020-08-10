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Светлану Тихановскую поддержали 93% избирателей в Берлине

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  • 10.08.2020, 21:19
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Светлану Тихановскую поддержали 93% избирателей в Берлине
фото: getty images

Тихановская разгромила диктатора в столице Германии.

В поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на участке №84 в Берлине проголосовали примерно 93,1 процента избирателей. Это следует из полученного медиакомпанией DW в понедельник, 10 августа, протокола участковой комиссии на выборах главы белорусского государства. Голоса за Тихановскую отдали 1036 человек.

В то же время Александра Лукашенко поддержали около 5,1 процента (57 голосов) участников голосования в столице Германии.

Остальные кандидаты заручились менее чем 20 голосами.


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