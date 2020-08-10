Павел Дуров: Мы включили инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным 2 10.08.2020, 23:07

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Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters

Весь мир наблюдает за Беларусью.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что его команда пытается улучшить доступ жителей Беларуси к мессенджеру.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», - написал Дуров.