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Белорусы Франции собрались сегодня на срочный митинг в поддержку своих соотечественников

  • 10.08.2020, 23:49
  • 3,990
Белорусы Франции собрались сегодня на срочный митинг в поддержку своих соотечественников

На митинг также вышли представители одной из главных политических партий Франции.

Об этом Charter97.org сообщили организаторы митинга:

«Нас пришли поддержать представители одной из главных политических партий Франции, Социалистической Партии, а так же представители французских демократических профсоюзов. Французы поддерживают Беларусь и с нами до победы!

Мы все, живущие здесь белорусы, поддерживаем наш народ в его борьбе за свободу и мы сделаем все чтобы помочь!», - заявили организаторы митинга.


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