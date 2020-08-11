Президент Литвы: Пришло время со всей серьезностью говорить о санкциях для властей Беларуси 5 11.08.2020, 8:45

9,347

ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: DELFI

Литва может отказаться от всякого сотрудничества с официальным Минском.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует обсудить санкции для Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент Литвы в интервью порталу Delfi.lt.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава литовского государства.

По словам Гитанаса Науседы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - добавил он.

После президентских выборов в городах Беларуси два дня подряд проходят масштабные акции протеста.