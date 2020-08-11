Глава ВОЗ: В борьбе с коронавирусом есть зеленые ростки надежды 3 11.08.2020, 9:16

2,906

Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА

Тедрос Гебрейесус выступил с призывом к правительствам государств.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 миллионов зараженных, сообщает nv.ua.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Женеве.

«Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — отметил глава ВОЗ.

Он призвал государства решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример с ряда стран, которым удалось преуспеть в этом.

«Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе», — сказал Гебрейесус.

По его словам, Новая Зеландия является мировым образцом того, как нужно бороться с коронавирусом.

Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан — соблюдать новые ограничительные меры.

«Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», — добавил он.