Йорг Форбриг: Европа должна немедленно продемонстрировать солидарность с белорусским народом 5 11.08.2020, 10:32

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Йорг Форбриг

Фото: charter97.org

Сотрудничество с режимом Лукашенко должно быть сведено к минимуму.

То, что должно было бы быть очередной «элегантной победой» для Лукашенко, превратилось в побоище, пишет Йорг Форбриг, директор по Центральной и Восточной Европе немецкого Фонда Маршалла, передает «Радыё Свабода».

«Лукашенко открыто объявил войну народу своей страны. Но это война, которую он уже проиграл, независимо от направления, стоимости в человеческих жизнях и конечного результата нынешних протестов», — пишет Форбриг на сайте Фонда Маршалла.

Он отмечает, что за последние месяцы белорусское общество прошло через чрезвычайную трансформацию. После того как Лукашенко назвал пандемию коронавируса «психозом», граждане самоорганизовались, чтобы обмениваться информацией, собирать деньги и оборудование и помогать наиболее уязвимым группам и медицинским работникам. Таким образом они отказались зависеть от государства и разрушили образ «доброго отца нации», который пытается создать Лукашенко.

Описывая события избирательной кампании, Форбриг отмечает: объявленные официально цифры голосования полностью возражали тому, что люди наблюдали собственными глазами.

«Этого может быть достаточно, чтобы купить Лукашенко еще несколько дней, месяцев или даже лет у власти. Но он не сможет повернуть вспять политическое пробуждение, которое произошло среди большинства белорусов», — пишет Форбриг.

Он призывает Европейский Союз немедленно отреагировать на события в Беларуси чем-то большим, чем уже озвученное осуждение действий власти, и дает ряд рекомендаций.

Во-первых, ЕС должен прекратить геополитические игры в Беларуси. Вместо того, чтобы притворяться, что недавнее потепление отношений с Лукашенко усилило суверенитет страны, Евросоюз должен снова поставить свои фундаментальные ценности на первое место. Пока власти в Минске топчут демократию и права человека, не может быть продолжения, а тем более углубления политического взаимодействия.

Во-вторых, Европа должна немедленно продемонстрировать солидарность с белорусским народом. Тысячи людей стали жертвами политических репрессий и полицейского насилия. Им немедленно нужно юридическое содействие, материальная и медицинская помощь, и реабилитация. Нужно немедленно запустить щедрый пакет солидарности с белорусскими демократами, гражданским обществом, независимыми медиа и активными гражданами.

В-третьих, ЕС должен стратегически направить свою помощь белорусскому обществу. Нужны долгосрочные программы поддержки молодых людей и студентов, европейского образования, независимых СМИ, свободного предпринимательства, политического участия женщин, развития гражданского общества и контактов через границу.

И наоборот, сотрудничество с режимом Лукашенко должно быть наконец сведено к минимуму. Прямая поддержка государственных структур со стороны ЕС не может продолжаться, пока то же государство насильственно репрессирует своих граждан. Вдобавок, нужно ввести индивидуальные санкции против ответственных за фальсификацию выборов и насилие, — пишет директор по Центральной и Восточной Европе немецкого Фонда Маршалла.

«Европа, в идеале согласованно с Соединенными Штатами, может и должна сейчас занять ясную позицию в поддержку белорусских демократов. Их борьба против преступного режима заслуживает этого более чем когда-либо», — завершает свою статью Йорг Форбриг»