Словакия высылает трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже 11.08.2020, 10:50

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Это были разведчики под дипломатическим прикрытием.

Словакия высылает трех граждан РФ, работавших в стране в качестве разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Власти Словакии решили выслать дипломатов в четверг 6 августа.

Высылке российской "дипломатической" тройки предшествовало несколько серьезных выводов о ее деятельности на службе у российских спецслужб. По данным источников, близких к силовикам, это были "разведчики с дипломатическим паспортом", что является распространенным способом прикрытия российских агентов, говорится в последнем ежегодном отчете Словацкой информационной службы (СИС) по 2018 год.

Однако высылка этой тройки также предположительно связанная с прошлогодним убийством гражданина Грузии Зелимчана Чангошвили в центре немецкой столицы, которое было спланировано и организовано русской контрразведкой.

Мужчина, стрелявший в Чангошвили, был гражданином России, который был задержан немецкой полицией после убийства. Сообщником убийцы оказался 39-летний гражданин России Роман Давыдов, который пересек Шенгенскую границу благодаря словацкой визе.

Его виза была выдана Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что данное лицо предоставило в заявлении ложные сведения, в том числе свое имя и адрес. Словацкое министерство иностранных дел пообещало пересмотреть ситуацию. Расследование все еще продолжается, результаты пока неизвестны.

Словацкие министерства иностранных дел и обороны подтвердили информацию о высылке трех российских дипломатов. Однако ни министерства, ни СИС не предоставили никаких подробностей.

Российские "дипломаты" должны покинуть Словакию до 13 августа.

Высылка трех российских дипломатов является исключительным шагом со стороны Словакии. Хотя это не первый случай, количество депортированных является исключительной.

Бывший премьер-министр страны Петер Пеллегрини в конце 2018 года подтвердил высылку российского дипломата. Причиной "красной карточки" стало шпионаж - военная разведка установила, что он"осуществлял разведывательную деятельность против интересов Словацкой Республики и НАТО". Москва ответила высылкой словацкого военного дипломата.