Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2» 11.08.2020, 11:11

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В компании считают, что результатом американских санкций может стать провал проекта.

Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», допустила, что трубопровод по дну Балтийского моря так и не будет достроен. Об этом говорится в отчете компании за январь—июнь, пишет РБК.

«Учитывая тот факт, что США готовят новые санкции против «Северного потока 2», возрастает вероятность того строительство будет отложено или вовсе прекращено», — говорится в сообщении. Там указали, что в Uniper мониторят ситуацию и отслеживают возможные риски.

В компании отметили, что «Северный поток-2» сейчас пользуется поддержкой правительств целого ряда стран. Однако там предупредили, что если станет ясно, что проект не будет завершен, то Uniper, возможно, придется списать предоставленный компании кредит, что приведет к недополучению запланированного дохода.