Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду 8 11.08.2020, 11:41

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Глава правительства КНР всерьез обеспокоился проблемой голода в стране.

Китая Си Цзиньпин обратился к гражданам страны с призывом прекратить расточительство в еде и начать экономить продовольствие, чтобы избежать угрозы голода.

Пандемия коронавируса показала, что риск дефицита продовольствия никуда не исчез, поэтому вопрос экономии еды нужно воспринимать всерьез. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

По словам главы КНР, расточительное поведение его сограждан в этом вопросе ужасает и огорчает. Поэтому необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия.

По мнению Си Цзиньпина, государство обязано прививать обществу привычку умеренности в еде и воспитывать граждан так, чтобы расточительство стало постыдным явлением, а экономия еды – почетным.

Экономический кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году может привести к росту числа страдающих от голода в мире до 265 млн человек. В 2019 году их было 130 млн. Об этом сообщили во Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

В 2019 году больше всего голодали люди в странах, пострадавших от конфликтов и изменений климата.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.