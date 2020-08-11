закрыть
11 августа 2020, вторник, 12:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремль объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

  • 11.08.2020, 12:00
  • 2,243
Кремль объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

Прививку сделали одной из дочерей Путина.

В России «зарегистрировали первую вакцину от коронавируса», заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин. Президент РФ сообщил, что вакцина эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет. По его словам, прививку уже получила одна из его дочерей.

«Благодарю всех, кто работал над новой вакциной, это очень важный шаг для всего мира», — сказал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что вакцинация в России должна проводиться «исключительно на добровольной основе».


популярное за неделю

Мнение

С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников