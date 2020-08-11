Кремль объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России 11.08.2020, 12:00

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Прививку сделали одной из дочерей Путина.

В России «зарегистрировали первую вакцину от коронавируса», заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин. Президент РФ сообщил, что вакцина эффективна и способна сформировать устойчивый иммунитет. По его словам, прививку уже получила одна из его дочерей.

«Благодарю всех, кто работал над новой вакциной, это очень важный шаг для всего мира», — сказал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что вакцинация в России должна проводиться «исключительно на добровольной основе».