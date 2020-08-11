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Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине

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  • 11.08.2020, 12:40
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Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в Украине

Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, пишет liga.net.

Закон позволяет открывать на территории Украины казино, букмекерские канторы, в том числе и в сети интернет, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн покера.

Ранее ожидалось, что законопроект будет ветирован президентом и возвращен в Верховную Раду на доработку.

В законопроекте обнаружены противоречия и в его текст в последний момент были внесены несогласованные правки.

В частности, в тексте учтены две противоречащие друг другу поправки. Указано, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и Кабинет министров, и профильный комитет Верховной Рады.


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