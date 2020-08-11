Минские автомобилисты и пешеходы — едины! 3 11.08.2020, 13:34

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Видеофакт.

В Минске возле станции метро «Пушкинская», у выхода к кинотеатру «Аврора» — десятки гвоздик и пару десятков человек. Проезжающие мимо автомобили гудят. Вчера здесь погиб человек, пишет tut.by.

Цветы вешают на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят, а люди на этом пятачке вскидывают руки, показывая знак «V».

Одна из тех, кто здесь стоит — местная жительница Юлия. Она пришла сюда посмотреть, как выглядит место событий.

— Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля — просто бросил их окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди, — рассказывает она.