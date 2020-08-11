Банковская система в Беларуси не работает 7 11.08.2020, 13:44

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Власти сами усиливают масштаб Всебелорусской забастовки.

Банковская система в Беларуси не работает, сообщил Charter97.org читатель.

«Я нахожусь в Беларуси и открываю сайт Charter97.org как бы из США (частный VPN). Интернет в стране почти не работает. Банковская система не может работать, банки уведомляют Нацбанк о ситуации, но ответа пока не получили. Хочу сказать вашей команде спасибо за вашу работу», - пишет читатель.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.