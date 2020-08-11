«Мы будем бастовать до победы!» 11.08.2020, 14:24

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Пусть владельцы дубинок идут работать на заводы и в шахты.

Читатель телеграм-канала «Баста!» написал о Всебелорусской забастовке:

«Белорусы, горжусь вами!

Хочу напомнить, что у власти есть очень слабое место. Она выдаивает из народа деньги на свои особняки, самолеты, бронемашины и светошумовые гранаты. Не будет денег в бюджете - ничего не будет.

Пусть владельцы дубинок идут на заводы и в шахты. А мы пока подождем. Мы подождем, пока ОМОН от голода (потому что работать они не умеют) не побегут из казарм по хатам, к своим матерям, отцам и женам, и вспомнят, кто их кормит.

Мы будем бастовать, и мы будем бастовать до Победы!»

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.