В Беларуси начался отсчет нового времени Кристиан Триппе, «Немецкая волна»

11.08.2020, 14:44

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ФОТО: AP

Гражданское общество победило диктатора.

Все диктатуры основаны на лжи. Они подвергают цензуре средства массовой информации, контролируют отношения между государством и гражданами и фальсифицируют выборы - систематически и нагло. Но когда нагромождения лжи рушатся, начинает трещать по швам вся структура автократического правления. Именно это произошло в Беларуси в минувшее воскресенье, 9 августа, на президентских выборах.

Призывы к смене власти в Беларуси не утихнут

На протяжении 26 лет Александр Лукашенко стоит во главе страны, сформировавшейся как молодое национальное государство после распада Советского Союза. Сколько Лукашенко еще будет руководить страной - вопрос более чем насущный, даже если сейчас он добьется того, что его в очередной раз объявят победителем выборов с более чем 80 процентами голосов. Никто никогда не верил в результаты выборов долгие годы сохраняющего власть диктатора - уж точно не в его собственной стране. Сейчас граждане Беларуси выступают против фальсификации результатов выборов. И тысячами выходят на улицы.

Призывы к смене власти в Беларуси отныне не утихнут. А те, кто отдают приказы в силовых структурах и вооруженных силах, прекрасно понимают, что так продолжаться дальше вряд ли может. Их верховный лидер заметно утратил связь с реальностью и политическую интуицию. В этой избирательной кампании, совпавшей с пиком пандемии коронавируса, Александр Лукашенко все заметнее нервничал и вел себя все более агрессивно.

Лукашенко исчерпал свой кредит доверия

Именно в этом и заключался просчет Лукашенко: бывший директор совхоза, на протяжении многих лет создававший себе имидж строгого, но справедливого руководителя, радеющего о народных интересах, вдруг перестал демонстрировать свою заботу. В то время как повсюду в Европе экономическая и общественная жизнь замерла, в то время как все соседние страны приняли болезненное решение о введении локдауна, чтобы предотвратить самый худший сценарий, Лукашенко продолжал отрицать существование вируса со смесью наивности и высокомерия.

Общество, за десятилетия привыкшее к патерналистскому стилю правления, молниеносно утратило - в зависимости от убеждений - страх или уважение к своему королю, который мало того что оказался голым, но и вдобавок ко всему еще и сам заразился коронавирусом.

На данный момент совершенно неясно, что будет дальше в Беларуси. Но уже сейчас можно извлечь некие уроки. ЕС должен переориентировать свою политику санкций против режима. Они должны сильно ударить по тем, кто виновен в фальсификациях и грубых злоупотреблениях государственной властью. В то же время необходимо протянуть руку белорусскому гражданскому обществу, этим в глубочайшей степени образованным и ориентированным на Запад людям - еще решительнее и энергичнее, еще заметнее, чем раньше. Тот, кто ведет успешный бизнес с Китаем, должен придумать и что-нибудь целесообразное в отношении Беларуси.

Политические потрясения зарождаются внутри страны

Граждане Беларуси преодолели страх и апатию, восстав против угнетения и слежки. Вопреки всему, Светлана Тихановская и ее соратницы добились того, что еще несколько недель назад казалось совершенно немыслимым: они с улыбкой предложили гражданскую альтернативу Лукашенко и его силовому аппарату. Из самого сердца белорусского общества, без посторонней помощи и влияния.

И в этом состоит еще один из уроков, который необходимо вынести из ситуации в Беларуси: политические потрясения зарождаются внутри. Понимание этого опровергает лживые утверждения о том, что что демократические потрясения на постсоветском пространстве контролировались иностранными агентами. И эта правду о ночи выборов в Минске самым пристальным образом изучат и в Москве.

Кристиан Триппе, «Немецкая волна»