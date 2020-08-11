Руководство Минского электротехнического завода поддержало требования бастующих рабочих 13 11.08.2020, 15:20

16,310

Готовится совместное заявление.

Генеральный директор Минского электротехнического завода имени Козлова вместе с заводским профкомом готовят заявление о незаконных задержаниях протестующих и отключении интернета, передает корреспондент «Радыё Свобода».

Об этом сообщил заместитель директора завода Валерий Щербо — профком и гендиректор поддержали инициативу бастующих рабочих.

Возле завода собрались десятки людей, которые хотят поддержать рабочих.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод и другие предприятия.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.