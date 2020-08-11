закрыть
11 августа 2020, вторник, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси капитан милиции уволился со службы в знак протеста

5
  • 11.08.2020, 16:29
  • 10,970
В Беларуси капитан милиции уволился со службы в знак протеста

Милиция с народом!

Пользователи соцсетей выразили поддержку белорусскому милиционеру, который ушел из МВД в знак протеста.

На фоне столкновений активистов с ОМОНом в разных городах страны капитан Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы, рассказав об этом у себя в Instagram.

«17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…», — написал он.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который активно следит за событиями в Беларуси, призвал поставить ему «миллион лайков».


популярное за неделю

Мнение

С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников