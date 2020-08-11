В Беларуси капитан милиции уволился со службы в знак протеста 5 11.08.2020, 16:29

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Милиция с народом!

Пользователи соцсетей выразили поддержку белорусскому милиционеру, который ушел из МВД в знак протеста.

На фоне столкновений активистов с ОМОНом в разных городах страны капитан Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы, рассказав об этом у себя в Instagram.

«17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…», — написал он.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который активно следит за событиями в Беларуси, призвал поставить ему «миллион лайков».