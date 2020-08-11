В Беларуси капитан милиции уволился со службы в знак протеста

В Беларуси капитан милиции уволился со службы в знак протеста5
- 11.08.2020, 16:29
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Милиция с народом!
Пользователи соцсетей выразили поддержку белорусскому милиционеру, который ушел из МВД в знак протеста.
На фоне столкновений активистов с ОМОНом в разных городах страны капитан Егор Емельянов подал в отставку после 17 лет службы, рассказав об этом у себя в Instagram.
«17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…», — написал он.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который активно следит за событиями в Беларуси, призвал поставить ему «миллион лайков».
Ребята, здесь всего 400 лайков, а надо миллион https://t.co/HcYZR0K1Jb pic.twitter.com/RKOkMzSrIr— Alexey Navalny (@navalny) August 11, 2020