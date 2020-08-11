«Политические» устроили бунт в Жодинской тюрьме

«Политические» устроили бунт в Жодинской тюрьме15
- 11.08.2020, 16:45
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Слава белорусским героям.
Telegram-канал «Белсат» сообщает со ссылкой на кампанию #dissidentby о бунте политических заключенных в жодинской тюрьме:
«Вчера в жодинской тюрьме был бунт! Политические узники режима в знак протеста против несправедливости объявили массовую голодовку и напрочь отказались выполнять распоряжения фашистской администрации.
Мы гордимся этими сильными и волевыми людьми, ведь они ни в чём не уступают уличным героям, которые сражаются за свободу.
Будем солидарны! Жыве Беларусь!» — говорится в сообщении о бунте.