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«Политические» устроили бунт в Жодинской тюрьме

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  • 11.08.2020, 16:45
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«Политические» устроили бунт в Жодинской тюрьме

Слава белорусским героям.

Telegram-канал «Белсат» сообщает со ссылкой на кампанию #dissidentby о бунте политических заключенных в жодинской тюрьме:

«Вчера в жодинской тюрьме был бунт! Политические узники режима в знак протеста против несправедливости объявили массовую голодовку и напрочь отказались выполнять распоряжения фашистской администрации.

Мы гордимся этими сильными и волевыми людьми, ведь они ни в чём не уступают уличным героям, которые сражаются за свободу.

Будем солидарны! Жыве Беларусь!» — говорится в сообщении о бунте.


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