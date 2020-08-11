Спецдокладчик ООН по Беларуси: Лукашенко проиграл, и он должен уйти

Спецдокладчик ООН по Беларуси: Лукашенко проиграл, и он должен уйти5
- 11.08.2020, 17:17
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Ни о какой легитимности речи идти не может.
Об этом в эфире «Еврорадио» заявила спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин.
«Западных наблюдателей на выборах в Беларуси не было. Но это не означает, что и интереса на Западе к этой избирательной кампании не было. И то, как выборы закончились, означает: ни о какой легитимности Александра Лукашенко как главы Беларуси речи идти не может», — убеждена спецдокладчик ООН по Беларуси.