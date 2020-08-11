Белорусские власти собираются полностью отключить интернет и мобильную связь? 10 11.08.2020, 17:42

11,091

Власти панически боятся массовых протестов.

Ряд Telegram-каналов сообщает о том, что сегодня в Беларуси будет полностью отключен интернет и мобильная связь. В Беларуси уже третий день наблюдаются серьезные проблемы с доступом к интернету, однако люди используют различные способы обхода блокировки.

Напомним, в Беларуси третий день подряд идут массовые акции протеста, а сегодня в стране началась Всебелорусская забастовка, к которой присоединились рабочие заводов.