закрыть
11 августа 2020, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские власти собираются полностью отключить интернет и мобильную связь?

10
  • 11.08.2020, 17:42
  • 11,091
Белорусские власти собираются полностью отключить интернет и мобильную связь?

Власти панически боятся массовых протестов.

Ряд Telegram-каналов сообщает о том, что сегодня в Беларуси будет полностью отключен интернет и мобильная связь. В Беларуси уже третий день наблюдаются серьезные проблемы с доступом к интернету, однако люди используют различные способы обхода блокировки.

Напомним, в Беларуси третий день подряд идут массовые акции протеста, а сегодня в стране началась Всебелорусская забастовка, к которой присоединились рабочие заводов.


популярное за неделю

Мнение

С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников