CNN: Новая Зеландия снова вводит карантин после ста дней без коронавируса 11.08.2020, 17:44

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В стране было зафиксировано четыре случая COVID-19.

Новая Зеландия снова ввела карантин в некоторых частях страны после того, как были зафиксированы новые случаи распространения коронавируса. Новая Зеландия смогла прожить почти 102 дня без фиксации передачи болезни внутри страны, но COVID-19 начинает распространяться повторно, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во вторник подтвердила четыре новых случая передачи коронавируса и объявила о том, что в одном из крупнейших городов страны - Окленде, снова будут введены карантинные ограничения с целью предотвратить распространение болезни.

По словам представителя Министерства здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд, все четверо больных не путешествовали за пределами страны.

«Мы ожидали, что будут новые случаи болезни, и это время пришло», - говорит Эшли Блумфилд, добавив, что система здравоохранения страны готова противодействовать коронавирусу.

«Мы начнем действовать сразу. Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, мы будем вынуждены ввести некоторые ограничения в Окленде. С 12 августа в городе снова будет введен карантин», - добавляет Джасинда Ардерн.

Врачи будут срочно отслеживать всех лиц, контактировавших с больными, чтобы оценить ситуацию.

Новые карантиные ограничения предусматривают закрытие некоторых предприятий, ресторанов, баров. Жителям города будет разрешено покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Школы Окленда будут закрыты в течение трех дней.

В других частях страны также будут введены некоторые ограничения, но они будут более «мягкими», чем в Окленде. Людей просят соблюдать социальную дистанцию, но общественные места, такие как музеи, библиотеки, будут открыты при условии соблюдения всех необходимых требований.

Карантин в Окленде и Новой Зеландии вступит в силу со среды 12 июля и будет продолжаться в течение трех дней.