В крупных городах Беларуси отключили мобильный интернет

В крупных городах Беларуси отключили мобильный интернет10
- 11.08.2020, 19:36
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Интернет не работает у всех мобильных операторов.
В Беларуси пользователи мобильного интернета рассказали Charter97.org о проблемах в его работе.
Мобильный интернет не работает у абонентов в Минске, Бресте, Жлобине, Гомеле, Барановичах, Жлобине и Кобрине и других городах.
Читатели жалуются, что во всех областных центрах Беларуси мобильный интернет пропал полностью.
NEXTA проинструктировало пользователей, как обходить блокировку интернета
«При проблемах с доступом к интернету, пробуйте принудительно переключать ваши мобильные телефоны с 4G на 3G, а также используйте VPN вроде Psiphon и Opera», – сообщил канал.
Жителям нижних этажей посоветовали снять пароль с устройств WiFi.
Twitter 10 августа фиксировал попытки заблокировать работу социальной сети в Беларуси.