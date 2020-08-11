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В крупных городах Беларуси отключили мобильный интернет

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  • 11.08.2020, 19:36
  • 12,491
В крупных городах Беларуси отключили мобильный интернет

Интернет не работает у всех мобильных операторов.

В Беларуси пользователи мобильного интернета рассказали Charter97.org о проблемах в его работе.

Мобильный интернет не работает у абонентов в Минске, Бресте, Жлобине, Гомеле, Барановичах, Жлобине и Кобрине и других городах.

Читатели жалуются, что во всех областных центрах Беларуси мобильный интернет пропал полностью.

NEXTA проинструктировало пользователей, как обходить блокировку интернета

«При проблемах с доступом к интернету, пробуйте принудительно переключать ваши мобильные телефоны с 4G на 3G, а также используйте VPN вроде Psiphon и Opera», – сообщил канал.

Жителям нижних этажей посоветовали снять пароль с устройств WiFi.

Twitter 10 августа фиксировал попытки заблокировать работу социальной сети в Беларуси.


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