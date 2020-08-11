На Пушкинской минчане сидят на парапете возле гостиницы «Орбита»3
- 11.08.2020, 19:51
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Минчане в разных районах вышли на протест.
Минчане в разных районах вышли на протест. Мобильный интернет в столице отключен.
«На Пушкинской ситуация такая. Народ сидит на парапете возле гостиницы Орбита. Прибегает ОМОН, начинает стучать в щиты, отгоняет людей до кинотеатра «Аврора», убегает.
Люди возвращаются и садятся. ОМОН обратно прибегает. Так уже 3 раза подряд», - сообщает твиттер «Онлайнера».
Читатель:— Onliner (@OnlinerBY) August 11, 2020
"На Пушкинской ситуация такая.
Народ сидит на парапете возле гостиницы Орбита. Прибегает ОМОН, начинает стучать в щиты, отгоняет людей до кинотеатра "Аврора", убегает.
Люди возвращаются и садятся. ОМОН обратно прибегает. Так уже 3 раза подряд."