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Двое пропагандистов БТ и СТВ уволились

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  • 11.08.2020, 20:23
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Двое пропагандистов БТ и СТВ уволились

Сергей Козлович и Татьяна Бородкина ушли с гостелевидения.

Уволился ведущий новостей на БТ Сергей Козлович. По словам пропагандиста, вчера, 10 августа, у него прошел последний эфир в студии новостей на БТ, передает «Радыё Свабода».

«Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы», — написал пропагандист.

В своем вчерашнем эфире новостей Сергей Козлович в том числе рассказывал о результатах выборов, об очередях на избирательных участках и протестах в ночь с 9 на 10 августа. Ниже — отрывок из его эфирного текста.

Также с гостелевидения ушла журналистка Татьяна Бородкина.


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