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Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!»

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  • 11.08.2020, 22:48
  • 7,383
Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!»

Протестующие призывают горожан выходить на улицы.

В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Протесты проходят не только в Минске, но в других городах страны.

Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!».

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.


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