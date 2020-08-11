Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!» 2 11.08.2020, 22:48

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Протестующие призывают горожан выходить на улицы.

В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Протесты проходят не только в Минске, но в других городах страны.

Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!».

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.