Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!»2
- 11.08.2020, 22:48
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Протестующие призывают горожан выходить на улицы.
В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Протесты проходят не только в Минске, но в других городах страны.
Жители Гомеля идут по городу и скандируют «Выходи!».
Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.
В Гомеле тоже мощно! pic.twitter.com/M9fmiLlF4b— Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) August 11, 2020