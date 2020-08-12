На Пушкинской опять собралось много людей 12.08.2020, 0:28

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На Масюковщине народ тоже вышел.

В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Протесты проходят не только в Минске, но в других городах страны.

Жители разных районов по-партизански то отступают, то возвращаются на улицы, изматывая лукашенковских карателей. На Пушкинской снова собралось много людей. На Масюковщине народ тоже вышел, передает телеграм-канал «Наша Нива».

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.