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На Пушкинской опять собралось много людей

  • 12.08.2020, 0:28
  • 9,876
На Пушкинской опять собралось много людей

На Масюковщине народ тоже вышел.

В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа. Протесты проходят не только в Минске, но в других городах страны.

Жители разных районов по-партизански то отступают, то возвращаются на улицы, изматывая лукашенковских карателей. На Пушкинской снова собралось много людей. На Масюковщине народ тоже вышел, передает телеграм-канал «Наша Нива».

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акций протеста в Беларуси.


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