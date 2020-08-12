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Фейерверки в Минске: люди отмечают победу над узурпатором

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  • 12.08.2020, 8:05
  • 15,401
Фейерверки в Минске: люди отмечают победу над узурпатором
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Белорусы никогда не сдаются.

Вчера белорусы третий день подряд вышли на массовые протесты по всей стране. Сайт Charter97.org проводил онлайн-репортаж с акций.

Особенностью протестов в Минске стали многочисленные салюты и фейерверки.

То тут, то там люди уже отмечают победу над узурпатором и запускали фейерверки. Хотя он еще не находится на скамье подсудимых, но белорусы никогда не сдаются. И обязательно победят.


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