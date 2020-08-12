В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой 12.08.2020, 9:17

4,924

Истекающего кровью ребенка доставили в больницу, ее отца арестовали.

В Гродно бронированный джип силовиков 11 августа протаранил машину с ребенком. Об этом «Нашай Ніве» рассказал человек, который отвез маму с девочкой в больницу:

«- В машине которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали.

- А как все было?

- Этого я не знаю, ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалось перекрыта, вижу разбитый авто и женщина в крови с ребёнком на руках, девочка кричала. Они говорили что не сигналили, просто ехали.

Силовики сказали им что они сами виноваты.

Муж, когда я вез из в больницу, позвонил жене и сказал, что его забрала милиция. Я позвонил правозащитникам «Весны» и рассказал все. Она передала им его данные, чтобы знать где его искать потом».