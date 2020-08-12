закрыть
12 августа 2020, среда, 9:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой

  • 12.08.2020, 9:17
  • 4,924
В Гродно броневик карателей протаранил авто с 5-летней девочкой

Истекающего кровью ребенка доставили в больницу, ее отца арестовали.

В Гродно бронированный джип силовиков 11 августа протаранил машину с ребенком. Об этом «Нашай Ніве» рассказал человек, который отвез маму с девочкой в больницу:

«- В машине которую сбил джип в городе Гродно пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали.

- А как все было?

- Этого я не знаю, ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалось перекрыта, вижу разбитый авто и женщина в крови с ребёнком на руках, девочка кричала. Они говорили что не сигналили, просто ехали.

Силовики сказали им что они сами виноваты.

Муж, когда я вез из в больницу, позвонил жене и сказал, что его забрала милиция. Я позвонил правозащитникам «Весны» и рассказал все. Она передала им его данные, чтобы знать где его искать потом».


популярное за неделю

Мнение

Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
Чемпион мира по боксу Баранчик: Жыве Беларусь! Белорусы устали молчать!
10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана
10 дней Всеобщей забастовки сметут таракана Дмитрий Бондаренко
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам