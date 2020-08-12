У метро «Пушкинская» власти уничтожили народный мемориал

У метро «Пушкинская» власти уничтожили народный мемориал8
- 12.08.2020, 10:35
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Минчане несут цветы вновь.
У метро «Пушкинская» уничтожили стихийный мемориал. Минчане несут цветы вновь, сообщает tut.by.
Цветы и свечи лежат на парапете у выхода с Пушкинской — в сторону Берута.
— Такое не должно происходить. Люди не должны гибнуть, не должна литься кровь. Мы мирно выходим. Я смотрю эти все видео (разгонов) и просто плачу, — говорит девушка с цветами.
Вокруг уже ничего не напоминает о ночных протестах. Даже местные дворники удивляются непривычной чистоте и говорят, что, похоже, кто-то потрудился до них.
Напомним, что на этом месте 10 августа погиб один из протестующих.