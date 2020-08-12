Роковая ошибка Лукашенко 18 Андрей Зубов

12.08.2020, 10:37

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АНДРЕЙ ЗУБОВ

Есть лишь прошлое, давнее и вчерашнее, и за все это прошлое его будут судить.

Громадные очереди на избирательные участки были по всей Беларуси, повсюду, где были открыты эти участки за рубежом. Желающие выразить свою волю стояли часами. И многие не достоялись. Не все успели проголосовать, хотя пришли вовремя. Это невиданный, говорю как специалист по электоральной демократии, триумф демократии. 90% граждан Белоруссии, имеющих право голоса, решили повлиять на судьбу своей страны, на судьбу свою, своих детей и внуков. Я не помню аналогичной активности. Нигде. Даже во время революции 1917 года на выборах в Учредительное собрание активность была ниже — 62%. И люди, совершенно очевидно, стояли в очередях, чтобы сменить засидевшегося тирана на свободу. Светлана Тихановская оказалась мужественной и умной женщиной, но совсем недавно ее никто в Белоруссии не знал. Это было не столько голосование за, сколько голосование — против. И голосование продолжилось на улицах белорусских городов после закрытия избирательных участков.

Сегодня в Беларуси началась бессрочная политическая всеобщая забастовка — это самое эффективное мирное оружие против тирании. Напомню. Именно всеобщая октябрьская стачка 1905 года заставила императора Николая II издать манифест. Он колебался между кровавым подавлением волнений и отступлением перед требованиями граждан. Но как подавить всероссийскую стачку? И он дал России парламент. Белорусы выбрали правильный путь борьбы за свои украденные голоса. Полный бойкот власти.

Сейчас многие политики в России говорят, что белорусы показали, что в выборах надо участвовать всегда, что бойкот выборов — ошибка. В принципе я с ними согласен при одной оговорке — когда есть выбор. Роковой ошибкой Лукашенко, счастливой — для народа Беларуси, было то, что он такой выбор, в лице Светланы Тихановской, дал. Диктатор просчитался и теперь этот просчет уже ничто не исправит. В этих многочасовых очередях к избирательным урнам люди успели узнать друг друга, успели сплотиться и успели понять, что все они за одно. Они это не забудут ни завтра, ни послезавтра.

Силовые структуры Беларуси ясно понимают, что они сейчас защищают не одну часть народа против другой, а защищают узурпатора от всего народа Беларуси. Это — очевидно совершенно проигрышная ситуация. Будущего у Лукашенко нет. Есть лишь прошлое, давнее и вчерашнее, и за все это прошлое его будут судить. Он говорит о «кукловодах» белорусской августовской революции. Александр Григорьевич, единственным кукловодом этой революции являетесь вы. И именно за это вам придется держать ответ перед белорусским народом, как бы ни охаживали сейчас вас Си Цзиньпин, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Сегодняшний оскал белорусского тирана смешон и ничтожен перед триумфом воли народа Беларуси.

Андрей Зубов, «Фейсбук»