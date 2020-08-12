Cегодня день рождения лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича 18 12.08.2020, 12:03

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Николай Статкевич

Свободу герою!

Свой 64-й день рождения лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич встречает за решеткой, находясь в заключении по совершенно надуманным обвинениям. Напомним, против героя белорусского сопротивления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Николай Статкевич родился 12 августа 1956 года в деревне Лядно Слуцкого района Минской области. Окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище (МВИЗРУ) ПВО. Защитил кандидатскую диссертацию и преподавал в МВИЗРУ. Кандидат технических наук, подполковник запаса. 20 августа 1991 года публично выступил против путча в Москве. Тогда же объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»).

Николай Статкевич был одним из кандидатов в президенты на выборах в 2010 году. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года.

Провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года.

Николай Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет по сбору подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты Республики Беларусь доставлен в Ленинское РУВД и арестован на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Позже срок содержания Статкевича под стражей был дважды продлен, а 29 июня на оппозиционера было заведено уголовное дело за якобы подготовку массовых беспорядков.

Свободу герою!