В Бресте и Минске власти устроили охоту на журналистов 1 12.08.2020, 12:15

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Сотрудников прессы задерживали и избивали.

Вчера в Бресте, как и во многих городах Беларуси, на улицу вышли люди, несогласные с итогами президентских выборов, пишет tut.by.

Станислав Коршунов присутствовал там как журналист tut.by, чтобы освещать происходящее.

— На Станислава бросились около 10 омоновцев. Он был в жилете с большой надписью tut.by с обеих сторон, при задержании кричал, что он — представитель прессы. Было похоже, что на него бросались целенаправленно — других журналистов, шедших рядом, не тронули, — рассказывал очевидец Денис.

При себе у Станислава — опытного журналиста — во время работы всегда есть действительное служебное удостоверение, во время работы на акциях протеста — еще и редакционное задание, оформленное на фирменном бланке за подписью главного редактора.

Ни вчера вечером, ни сегодня утром жене Станислава в РОВД так и не объяснили, на каком основании задержан ее муж, что с ним, где он находится.

Вчера же в Минске милиция отбирала флешки из фотокамер и срывала бейджи с работавших на освещении уличных протестов в Минске журналистов tut.by, Onliner.by, Associated Press, «Нашай Нiвы».

Вчера в Минске был задержан руководитель проектов Tribuna.com Максим Березинский. Редакция пытается выяснить, где находится Максим. Последний раз он выходил на связь из Ленинского РУВД.

Уже несколько суток нет никаких известий о редакторе издания «Наша Ніва» Егоре Мартиновиче. В ночь с 10 на 11 августа он прислал SOS-СМС, это значит, что он задержан. До этого он успел пообщаться с женой по телефону и сообщить: едет забирать ее после работы, на тот момент Егор был на улице Червякова, как позже расскажут коллеги, его машина выехала на улицу Ольшевского и пропала. Семья вторые сутки пытается узнать, где находится главный редактор «Нашай Нiвы». Его нет в ЦИПе на Окрестина, в РУВД, больницах. Официальной информации тоже нет. Как удалось узнать его жене, он задержан. Где конкретно содержится Егор, в милиции не говорят. Есть версия, что журналист может быть избит.