Главы МИД ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Беларуси 11 12.08.2020, 12:16

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Фото: DPA

С инициативой выступила Польша.

Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу, 14 августа, проведут видеоконференцию, на которой обсудят ситуацию в Беларуси. Об этом в среду сообщил МИД Польши в своем Twitter.

«В ответ на запрос Польши в эту пятницу главы МИД стран ЕС проведут специальную видеоконференцию для обсуждения ситуации в Беларуси», — говорится в сообщении. Отмечается, что министры также обсудят Турцию, Венесуэлу и события в Ливане.

Во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от лица глав МИД всех 27 стран Евросоюза опубликовал заявление, в котором говорится, что ЕС не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций против лиц, ответственных за насилие.