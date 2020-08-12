Протестующие в Минске женщины пошли маршем по проспекту Независимости
- 12.08.2020, 12:36
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Люди их поддерживают и присоединяются.
Сегодня 250 белорусок в белой одежде выстроились в живую цепь на Комаровке, протестуя против насилия и зверств силовиков.
После того, как ОМОН сказал участницам акции разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.
Затем женщины пошли маршем по проспекту Независимости, сообщает телеграм-канал nexta_live. Люди их поддерживали и присоединялись.