Протестующие в Минске женщины пошли маршем по проспекту Независимости 12.08.2020, 12:36

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Люди их поддерживают и присоединяются.

Сегодня 250 белорусок в белой одежде выстроились в живую цепь на Комаровке, протестуя против насилия и зверств силовиков.

После того, как ОМОН сказал участницам акции разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.

Затем женщины пошли маршем по проспекту Независимости, сообщает телеграм-канал nexta_live. Люди их поддерживали и присоединялись.