Актеры Могилевского драмтеатра вышли из профсоюза в знак протеста 5 12.08.2020, 13:07

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Коллектив театра требует прекратить задержания мирных граждан.

Актеры и сотрудники Могилевского облдрамтеатра написали письмо в поддержку режиссера Владимира Петровича, задержанного 11 августа во время проведения экскурсии. Письмо адресовано на имя прокурора Могилева Дмитрия Ленчевского. Его копия есть в распоряжении редакции tut.by.

Как отмечается в письме, на 25 августа в театре запланирована премьера спектакля «Это все она», режиссером которой является Владимир Петрович.

— Задержание режиссера срывает репетиционный процесс, что ставит под угрозу премьеру и влечет за собой финансовый и репертуарный ущерб театру.

На момент публикации письмо подписали 78 сотрудников театра.

После задержания Петровича 13 человек вышли из профсоюза. Копии некоторых заявлений есть в распоряжений портала. Как рассказала Ольга Семченко, руководитель литературно-драматической части театра, они выразили свой протест против задержания Петровича и в целом против задержаний в стране.

Владимир Петрович — актер и режиссер. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. С 1980 года работает в Могилевском областном драматическом театре.