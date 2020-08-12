Эстония хочет обсудить ситуацию в Беларуси на заседании Совбеза ООН 16 12.08.2020, 13:24

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Глава МИД страны поднимет этот вопрос уже сегодня.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в среду планирует поднять вопрос о происходящем в Беларуси на открытом заседании Совбеза ООН, на котором могут присутствовать государства, не входящие в Совет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она важна как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", - заявил Рейнсалу.

Накануне Урмас Рейнсалу собирался предложить верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю созвать на этой неделе внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

"Ситуация в Беларуси очень напряженная и крайне важно дать со стороны ЕС четкий сигнал властям, чтобы они прекратили применять насилие в отношении мирных протестующих", - пояснил Рейнсалу.

По его словам, у ЕС есть разные возможности для принятия контрмер, в том числе и введение санкций.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, встретятся в формате видеоконференции, чтобы обсудить последние события в Беларуси.