На главных улицах Минска люди встали в живые цепи 10 12.08.2020, 14:07

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Фото: nn.by

Акции проходят одновременно в десятках мест.

В десятках мест Минска женщины в белых одеждах встали в цепи на перекрестках улиц, взявшись за руки. Машины им сигналят, сообщают независимые телеграм-каналы.

Люди стали в живую цепь возле метро Каменная Горка, Притыцкого 97.

Живая цепь образовалась и на месте гибели демонстранта возле метро Пушкинская.

На Каменной Горке - около 50 человек с цветами.

Живые цепи появились и в десятках других мест: в Уручье, на Сурганова, на Якуба Коласа, в Серебрянке и так далее.