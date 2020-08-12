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«Держитесь!»: сотни родственников задержанных устроили акцию солидарности на Окрестина

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  • 12.08.2020, 14:38
  • 9,872
«Держитесь!»: сотни родственников задержанных устроили акцию солидарности на Окрестина
Фотo: VASILY FEDOSENKO / Reuters

Очевидцы говорят, что из Центра изоляции правонарушителей доносятся крики.

Сегодня, 12 августа, сотни родственников задержанных людей пришли под Минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Они пытаются узнать, где их близкие. Рядом со зданием-ОМОН и автозаки. На крыше-снайперы. Очевидцы говорят, что слышат крики. Вероятно, задержанных избивают.

Журналистам «Белсата» рассказали, что в камерах на ЦИП сидит по 60 человек. Те, кто попал туда до выборов, долго не получали еды и даже туалетной бумаги.

Протесты в Беларуси начались 9 августа и продолжаются по сей день. Они выделяются своей брутальностью: силовики жестоко избивают демонстрантов, используют газ, шумовые гранат, резиновые пули и даже огнестрельное оружие.

Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu
Фото: ТК / Belsat.eu

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